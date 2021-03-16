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Slovakya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Slovakya'nın Bayrağı Nasıldır?

Slovakya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Slovakya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Slovakya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Slovakya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Slovakya'nın Bayrağı Nasıldır?

Slovakya ya da resmî adıyla Slovak Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da bir ülkedir. Eski Çekoslovakya'nın bir parçasıdır. Denize kıyısı yoktur. İklimi ılımandır. Orta kısımlar ve kuzeyde dağlar, güneyde alçak araziler yer alır. En alçak noktası Bodrok Nehri 94 metre rakımlıdır. En yüksek noktası ise Gerlachovsky Stit 2.655 metredir.

Slovakya'nın Başkenti?

“Bratislava” şehri Slovakya'nın başkentidir.

Slovakya'nın Para Birimi Nedir?

Euro Slovakya'nın para birimidir.

Slovakya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Slovakya'nın telefon alan kodu : + 421

Slovakya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Slovakya'nın Bayrağı Nasıldır?

Slovakya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Slovakya

Slovakya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Bratislava

Slovakya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Slovakya'nın Bayrağı Nasıldır?

Slovakya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Slovakia

Slovakya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Bratislava

Slovakya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Slovakya'nın Bayrağı Nasıldır?

Slovakya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Bratislava

Slovakya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Slovensko

Slovakya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Slovakça

Slovakya'nın Bayrağı Nasıldır?

Slovakya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Slovakya'nın Bayrağı Nasıldır?

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