Slovakya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Slovakya'nın Bayrağı Nasıldır?
Slovakya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Slovakya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Slovakya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Slovakya ya da resmî adıyla Slovak Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da bir ülkedir. Eski Çekoslovakya'nın bir parçasıdır. Denize kıyısı yoktur. İklimi ılımandır. Orta kısımlar ve kuzeyde dağlar, güneyde alçak araziler yer alır. En alçak noktası Bodrok Nehri 94 metre rakımlıdır. En yüksek noktası ise Gerlachovsky Stit 2.655 metredir.
Slovakya'nın Başkenti?
“Bratislava” şehri Slovakya'nın başkentidir.
Slovakya'nın Para Birimi Nedir?
“Euro” Slovakya'nın para birimidir.
Slovakya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Slovakya'nın telefon alan kodu : + 421
Slovakya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Slovakya
Slovakya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Bratislava
Slovakya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Slovakia
Slovakya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Bratislava
Slovakya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Bratislava
Slovakya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Slovensko
Slovakya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Slovakça