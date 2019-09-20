Slovan Bratislav Beşiktaş maçı özet izle | Slovan Bratislav Beşiktaş maç özeti

İki takım Shakhtar Manchester City karşı karşıya geldi. Yapılan AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 1. Maç Günü ise ekranlardaydı.

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Slovan Bratislav Beşiktaş maçı özet izle

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildi! Kara Kartal, uzatmalarda yediği 2 golle adeta yıkıldı!

Slovan Bratislav Beşiktaş maç özeti

Narodny Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında Karius'un büyük hatasında Andraz Sporar'ın golüyle 1-0 geriye düşen Beşiktaş, 29. dakikada Adem Ljajic'in penaltıdan, 45+1. dakikada Vasil Bozhikov'un kendi kalesine attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Slovan Bratislava, 58. dakikada bu kez Ruiz'in hatasında Sporar ile beraberliği sağladı.

Daha sonra girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Beşiktaş, uzatma bölümünde kalesinde üst üste goller gördü. Siyah-beyazlı takım, 90+3. dakikada Marin Ljubicic ve 90+4. dakikada Rharsalla'nın gollerine engel olamadı ve müsabakadan 4-2 mağlup ayrıldı.

K Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Sporting Braga deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 yendi... Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K grubundaki ikinci maçını İngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacak. Karşılaşma 3 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacak. Slovan Bratislava da aynı gün deplasmanda Braga ile karşı karşıya gelecek.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

12. dakikada Medvedev'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Sporar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

KARİUS'TAN BÜYÜK HATA!

14. dakikada Beşiktaş kalecisi Karius'un büyük hatası sonrası 1-0 geride düştü. Slovan Bratislava kalecisi Greif'in uzun degajında kalesini terk ederek ceza alanı dışına çıkan Karius'un kafayla uzaklaştırmak istediği top sağ taraftan ceza sahasına giren Sporar'ın önünde kaldı. Bu futbolcu, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu boş ağlara gönderdi.

20. dakikada ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sporar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Karius'un ceza yayı içindeki müdahalesiyle top kornere gitti.

LJAJİC PENALTIDAN ATTI!

28. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasında Ljajic, De Kamps'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kristo Tohver penaltı noktasını işaret etti. 29. dakikada penaltı atışını kullanan Ljajic, meşin yuvarlağı ağlara yollayarak skoru eşitledi: 1-1

45. dakikada soldan ceza sahasına giren Sporar'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

BOZHİKOV KENDİ KALESİNE ATTI

45+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Koudou'nun soldan yaptığı ortada, kale sahası önünde Bozhikov'un ters vuruşunda top Slovan Bratislava ağlarına gitti: 1-2

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.

BİR HATA DAHA: 2-2!

Kullanıcılar Shakhtar Manchester City maçı özet izle diye arama yapmakta. İşte Shakhtar Manchester City maç özeti...

58. dakikada Slovan Bratislava skora denge getirdi. Holman'ın ara pasında savunmada Ruiz'in müdahalesine rağmen top sağdan hareketlenen Sporar'a geldi. Ceza sahasına girerek sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Sporar, dar açıdan yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2

62. dakikada N'Koudou'nun sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Greif iki hamlede topu kontrol etti.

63. dakikada soldan ceza sahasına giren Rharsalla, savunmada Ruiz'i geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin hemen yanından auta gitti.

RUİZ SAKATLANDI

Beşiktaşlı futbolcu Viktor Ruiz, geçirdiği sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk müdahalesi saha içinde yapılan Ruiz'in yerine 74. dakikada Atiba Hutchinson oyuna dahil oldu.

75. dakikada soldan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Drazic'in vuruşunda, top açıyı daraltan kaleci Karius'tan döndü.

81. dakikada Ljajic'in soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Hutchinson'un kafa vuruşunda kaleci Greif'in son anda çıkardığı topu, savunma uzaklaştırdı.

85. dakikada Daniel'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında uygun durumdaki Sporar'ın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

UZATMALARDA YIKILDIK

90+3. dakikada Slovan Bratislava öne geçti. Holman'ın sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Sporar'ın kafasından seken top ceza sahasında Ljubicic'in önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2

90+4. dakikada ev sahibi takım bir gol daha buldu. Ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Rharsalla, çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 4-2.

Stat: Narodny

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Aron Harsing (Estonya)

Slovan Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, Rabiu İbrahim (Dk. 89 Bajric),De Kamps (Dk. 82 Ljubicic),Holman, Drazic (Dk. 77 Daniel),Rharsalla, Sporar

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz (Dk. 74 Hutchinson),Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz, Ljajic, Diaby (Dk. 79 Lens),N'Koudou (Dk. 82 Güven Yalçın),Umut Nayir

Goller: Dk. 14 ve 58 Sporar, Dk. 90+3 Ljubicic, Dk. 90+4 Rharsalla (Slovan Bratislava),Dk. 29 Ljajic (Penaltıdan),Dk. 45+1 Bozhikov (Kendi kalesine) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 8 Ruiz, Dk. 38 Ljajic (Beşiktaş),Dk. 28 De Kamps, Dk. 84 Ljubicic (Slovan Bratislava)

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine konuk olan Beşiktaş, son karşılaşmasına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildikleri karşılaşmada görev alan futbolculardan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Slovan Bratislava müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Douglas, Pedro Rebocho ve Umut Nayir'e forma verdi.

Siyah-beyazlı ekip maça Loris Karius, Douglas, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Abdoulay Diaby, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ın yanı sıra Utku Yuvakuran, Atiba Hutchinson, Necip Uysal ile Jeremain Lens oturdu.

AVCI'NIN BEŞİKTAŞ'TAKİ AVRUPA MAÇI

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıktı.

Sezon başında göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı, yeni takımıyla Avrupa arenasındaki ilk sınavını Slovan Bratislava karşısında verdi.

Abdullah Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir'in başında 18 Avrupa kupası müsabakasında görev almıştı.