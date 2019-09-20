Slovan Bratislava - Beşiktaş: 4-2

STAT: Tehelne Pole

HAKEMLER: Kristo Tohver, Silver Koiv, Aron Harsing

SLOVAN BRATİSLAVA: Greiif - Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, Ibrahim (Dk. 89 Kenan Bajric), De Kamps (Dk. 82 Ljubicic), Holman, Drazic (Dk. 76 Erik Daniel), Sporar, Rharsalla

BEŞİKTAŞ: Karius - Douglas, Ruiz (Dk. 73 Atiba), Vida, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Diaby (Dk. 78 Lens), Nkoudou (Dk. 82 Güven), Ljajic, Umut Nayir

GOLLER: Dk. 15 - Dk. 59 Sporar, Dk. 90+2 Ljubicic, Dk. 90+4 Rharsalla (Slovan Bratislava) - Dk. 29 (P) Adem Ljajic, Dk. 45+1 (KK) Vasil Bozhikov (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: De Kamps, Ljubicic (Slovan Bratislava) - Ruiz, Ljajic (Beşiktaş)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava takımına 4-2 mağlup oldu. Ev sahibi Slovan Bratislava'ya galibiyeti getiren golleri Andrez Sporar (2), Ljubicic ve Rharsalla kaydederken, Beşiktaş'ın gollerini Adem Ljajic penaltıdan ve Vasil Bozhikov kendi kalesine attı. Beşiktaş bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi gruplarına puansız başladı.

12'nci dakikada Slovan Bratislava'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Jurij Medvedev ceza sahası içine ortasında topla buluşan Andraz Sporar'ın kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

15'inci dakikada Slovan Bratislava öne geçti. Kaleci Greiif'in kale vuruşunda Loris Karius topu uzaklaştırmak için ceza sahası dışına çıktı ancak top Alman eldivenin üzerinden sekti ve Andraz Sporar'ın önünde kaldı. Bomboş topla buluşan Sporar meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

24'üncü dakikada Beşiktaş'ın N'Koudou ile kullandığı köşe vuruşunda boşta kalan topa Adem Ljajic'in vuruşu kalenin üzerinden auta çıktı.

28'inci dakikada Ljajic'in ceza sahasında Bratislava oyuncusu De Kamps'ın müdahelesi ile yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

29'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Adem Ljajic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

40'ıncı dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Kevin N'Koudou'nun yaptığı ortada topla buluşan Domagoj Vida kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarı çıktı.

44'üncü dakikada gelişen Bratislava atağında Andraz Sporar'ın sağ kanattan yaptığı plase vuruşu kalenin az farkla yanından auta çıktı

45+1'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan N'Koudou'nun yerden açtığı sert ortada meşin yuvarlak Vasil Bozhikov'a çarparak Bratislava kalesine yöneldi ve ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

47'nci dakikada sağ kanattan gelişen Slovan Bratislava atağında Drazic'in yaptığı yerden vuruş kaleci Karius'ta kaldı.

49'uncu dakikada orta alanda kısa pasla topla buluşan Douglas'ın uzaklardan kaleye attığı şut kaleci Dominik Greif'in kucağında kaldı.

53'üncü dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Vernon De Marco ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Andraz Sporar'un indirdiği topu kaleci Loris Karius kontrol etti.

58'inci dakikada Slovan Bratislava eşitliği sağladı. Gelişen Slovan Bratislava atağında David Holman'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Andraz Sporar, kaleci Karius'un yanından topu ağlara gönderdi: 2-2.

63'üncü dakikada hızlı gelişen Slovan Bratislava atağında topla ilerleyen Mohammed Khadfi'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruş kale direğinin yanından dışarı çıktı.

74'üncü dakikada savunma arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Sporar'ın vuruşunda Karius topu kurtardı, seken topta Holman'ın uzaktan vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

81'inci dakikada Beşiktaş'ta Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda Atiba'nın kafa vuruşunu kaleci Greiif kurtardı, seken topu savunma uzaklaştırdı.

85'inci dakikada Slovan Bratislava gole yaklaştı. Erik Daniel'in sağ kanattan yaptığı ortada Andraz Sporar'ın bomboş durumda yaptığı kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti.

90+2'nci dakikada Slovan Bratislava öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda Beşiktaş savunmasından seken topta kale önünde Ljubicic topu ağlara gönderdi: 3-2.

90+4'üncü dakikada Slovan Bratislava farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Bratislava atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Rharsalla'nın uzak direğe yaptığı plase vuruş ağlarla buluştu: 4-2.

Karşılaşma Slovan Bratislava'nın 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA