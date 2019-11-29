Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak: “Hayal kırıklığı oldu”

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Slovan Bratislava'da Teknik Direktör Jan Kozak maçın kendileri adına hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Beşiktaş deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde kapatmalarına karşın ikinci yarıda yedikleri 2 golle mağlup olan Slovan Bratislava'da Teknik Direktör Jan Kozak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. İlk yarıda iyi oynadıklarını söyleyen Kozak, "İkinci yarıda çok pozisyon oldu. Sonuç olarak kaybettik ve üzgünüz. Taraftarlar maçın atmosferini çok değiştirdi. Baskı oluşturdu ama bizim de yapabileceğimiz şeyler vardı. Futboldan anlayan birisi, benim ne demek istediğimi anlar. Başka faktörler vardı" ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı'nın kendisine sarf ettiği iddia edilen sözlerle ilgili de konuşan Kozak, "Görüntülere bakılırsa Abdullah Avcı'nın hareketini görebilirler. Ben fazla yorum yapmak istemiyorum" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İHA