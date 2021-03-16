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Slovenya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Slovenya'nın Bayrağı Nasıldır?

Slovenya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Slovenya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Slovenya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Slovenya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Slovenya'nın Bayrağı Nasıldır?

Slovenya ya da resmî adıyla Slovenya Cumhuriyeti, Orta Avrupa'nın güneyinde yer alan bir ülkedir. Batısında İtalya, güneybatısında Adriyatik Denizi, güney ve doğusunda Hırvatistan, kuzeydoğusunda Macaristan ve kuzeyinde Avusturya bulunur.

Slovenya'nın Başkenti?

“Ljubljana” şehri Slovenya'nın başkentidir.

Slovenya'nın Para Birimi Nedir?

Euro Slovenya'nın para birimidir.

Slovenya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Slovenya'nın Bayrağı Nasıldır?

Slovenya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Slovenya'nın telefon alan kodu : + 386

Slovenya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Slovenya

Slovenya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Slovenya'nın Bayrağı Nasıldır?

Slovenya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Ljubljana

Slovenya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Slovenia

Slovenya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Ljubljana

Slovenya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Slovenya'nın Bayrağı Nasıldır?

Slovenya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Ljubljana

Slovenya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Slovenija

Slovenya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Slovence

Slovenya'nın Bayrağı Nasıldır?

Slovenya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Slovenya'nın Bayrağı Nasıldır?

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