Slovenya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Slovenya'nın Bayrağı Nasıldır?
Slovenya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Slovenya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Slovenya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Slovenya ya da resmî adıyla Slovenya Cumhuriyeti, Orta Avrupa'nın güneyinde yer alan bir ülkedir. Batısında İtalya, güneybatısında Adriyatik Denizi, güney ve doğusunda Hırvatistan, kuzeydoğusunda Macaristan ve kuzeyinde Avusturya bulunur.
Slovenya'nın Başkenti?
“Ljubljana” şehri Slovenya'nın başkentidir.
Slovenya'nın Para Birimi Nedir?
“Euro” Slovenya'nın para birimidir.
Slovenya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Slovenya'nın telefon alan kodu : + 386
Slovenya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Slovenya
Slovenya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Ljubljana
Slovenya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Slovenia
Slovenya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Ljubljana
Slovenya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Ljubljana
Slovenya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Slovenija
Slovenya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Slovence