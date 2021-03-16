Slovenya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Slovenya'nın Bayrağı Nasıldır?

Slovenya ya da resmî adıyla Slovenya Cumhuriyeti, Orta Avrupa'nın güneyinde yer alan bir ülkedir. Batısında İtalya, güneybatısında Adriyatik Denizi, güney ve doğusunda Hırvatistan, kuzeydoğusunda Macaristan ve kuzeyinde Avusturya bulunur.

Slovenya'nın Başkenti?

“Ljubljana” şehri Slovenya'nın başkentidir.

Slovenya'nın Para Birimi Nedir?

“Euro” Slovenya'nın para birimidir.

Slovenya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Slovenya'nın telefon alan kodu : + 386

Slovenya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Slovenya

Slovenya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Ljubljana

Slovenya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Slovenia

Slovenya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Ljubljana

Slovenya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Ljubljana

Slovenya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Slovenija

Slovenya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Slovence

Slovenya'nın Bayrağı Nasıldır?