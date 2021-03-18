Slovenya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Slovenya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Slovenya ya da resmî adıyla Slovenya Cumhuriyeti, Orta Avrupa'nın güneyinde yer alan bir ülkedir. Batısında İtalya, güneybatısında Adriyatik Denizi, güney ve doğusunda Hırvatistan, kuzeydoğusunda Macaristan ve kuzeyinde Avusturya bulunur.

Slovenya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Slovenya 2060589 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 146. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00026 olduğu görülmektedir.

Slovenya'nın Müslüman Nüfus sayısı 49000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 2,4 olarak rakamlara yansımıştır.

Slovenya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Slovenya'nın yüz ölçümü 20286 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Slovenya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 122 km² Karasal Alan : 20151 km²

Slovenya'nın Haritadaki Yeri / Konumu