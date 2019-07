Slyvester Stallone Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SLYVESTER STALLONE KİMDİR?

Doğum tarihi : 06.Temmuz.1946

Burcu : Yengeç

Meslek : Sinema Oyuncusu, Yönetmen, Senarist

Slyvester Stallone doğum yeri : New York, A.B.D.

SLYVESTER STALLONE BİYOGRAFİSİ

Sylvester Benzinio Stallone, İtalyan asıllı , Amerikalı sinema oyuncusu, senarist ve yönetmen.

Gerçek adı Sylvester Enzio Stallone olan aktör; 6 Temmuz 1946 tarihinde Amerika'da New York şehri Manhattan’da İtalyan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Sylvester Enzio Stallone , doğumu esnasında meydana gelen bazı sorunlardan dolayı yüzününün sol alt kısmında kısmi bir felç oluştu. Bu felç yüzünden bir süre konuşma bozukluğu ve sol gözün kayması gibi sorunlar yaşadı. Devam eden bu sorunları yüzünden uzun süre karikatüristlere malzeme olmuştur.

Sylvester Stallone, 11 yaşındayken çocuklarına yeterince ilgi göstermeyen anne ve babasının 1957 yılında ayrılması üzerine babasıyla Maryland’de yaşamaya başladı. 15 yaşına geldiğinde annesi ve onun yeni eşi ile birlikte Philadelphia’da yaşamaya başladı. Yeni başladığı Devereaux Lisesi’nde futbol, münazaralarda ve marangoz işlerinde gösterdiği başarıyla kısa sürede sivrilmeyi başardı Bu sırada çeşitli okul oyunlarıyla sahneye çıkma fırsatı bulan aktör, mezun olduktan sonra İsviçre Amerikan Koleji’nden atletizm diploması aldı

Sylvester Stallone; Her ne kadar ilgi çekmemek için elinden geleni yapsa da tam 12 kez okul değiştiren ve de her okulda, sergilediği davranış bozukluklarından dolayı atılmak durumunda kalmıştır. 1967 yılında Miami Üniversitesi tiyatro bölümünde eğitim görmeye başladı; ancak 1969'da mezun olamadan ayrılıp New York’a gitmeye karar verdi

New York’ta birçok sıradan işte çalışan aktör, düzenli olarak sahne çalışmalarını izlemeye çalıştı Bu sırada ‘Score’ ve ‘Rain’ gibi çıplaklığın yoğun olarak kullanıldığı gösterilerde yer aldı Ardından ‘Party at Kitty ‘ve ‘Studs’ adlı porno filmlerde rol alan Stallone, yüzü ve kalın sesinden ötürü bir türlü sahne ve film yapımcılarının ilgisini çekemedi.

Profesyonel bir oyuncu olarak, ilk filmi 1971 yılındaki rol aldığı Woody Allen’nın çevirdiği Bananas'tır, ama asıl çıkışını 1976 yılında çevirdiği Rocky filmiyle yakalamıştır. "Bananas" adlı filmde rol aldıktan sonra aynı yıl içerisinde “The Godfather” için teklif alan Stallone, kendine güvenemediği için rolü geri çevirmiştir. Oyunculukta beklediği başarıyı yakalayamayan aktör, bir süre için senaryo yazarlığına soyundu Birkaç senaryosunun yapım aşamasına kadar gelmesi ve 1973 yapımı “Rebel”deki performansıyla beğeni toplaması ile cesareti yerine gelen Stallone, 1974 yılında Sasha Czack ile evlendikten sonra oyunculuk kariyeri yapmak için California’ya yerleşti.

İlk küçük çaplı başarısını, senaryosunu kendisinin yazdığı “Lords of Flatbush” (1974) adlı filmdeki oyunculuğuyla yakalayan aktör, bu filmden sonra daha nitelikli rollerde oynamaya başladı Stallone’nin gerek yapımcıların gerekse de seyircinin dikkatini çekmesini sağlayan film ise “Rocky ” oldu . Bu filmde İtalyan asıllı bir boksör olan Rocky Balboa'nın hayatı anlatılmış ve filmin gişe başarısı beklenenin üstünde çıkınca projeye devam kararı alınmıştır. Rocky adının, 1956 yılında boksu namağlup bir şekilde bırakan ağırsiklet boks şampiyonu Rocky Marciano'dan esinlenerek verildiği düşünülmektedir.Güçlü ve iyi yazılmış bir senaryosu olan film, pek çok yapımcının iştahını kabarttı Bu durumu fark eden Stallone de, kozunu iyi kullandı ve ancak başrol oynaması ve de kazançtan pay alması koşuluyla senaryonun haklarını satacağını söyledi Irwin Winkler ve Robert Chartoff’un yapımcılıklarını üstlendiği “Rocky” (1976) adlı filmin baş karakteri olan Rocky Balboa’yı canlandıran aktör, tüm zamanların en iyi filmi seçilen bu filmle dünya çapında üne kavuştu Stallone, En İyi Film ve En İyi Yönetmen ( John Avildsen ) dallarında Oscar kazanan bu boks filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülüne aday gösterildi

Sylvester Stallone, Rocky ile çıkış yaşamasına rağmen onu tüm dünyanın gözünde kahraman yapan 1982 yılında çevrilen İlk Kan filmindeki John Rambo karakteridir. Kendini bir anda Hollywood’un en gözde oyuncuları listesinde bir numarada bulan aktör, yakaladığı bu başarıyı daha sonraki filmleriyle devam ettirmeyi başardı “Rocky” serisinin altı filminin de senaryosunu yazıp 2,3,4 ve 6. bölümlerinde yönetmenlik koltuğuna oturan Stallone, First Blood (1982), Rambo: First Blood Part 2 (1985) , Rambo 3 (1988) , Rambo 4 (2008 ) ve Rambo 5 (2011 ) olmak üzere beş tane de “Rambo” filminin senaryosunu kaleme aldı. “Saturday Night Fever” ve “Staying Alive” gibi filmlerin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlenen Stallone, 1993 yılında “Demolition Man” ve 1995 yılında “ udge Dredd” gibi bilim kurgu aksiyon filmlerinde rol aldı 1997 yapımı “Copland”deki karakter oyunculuğuyla oldukça beğeni toplayan aktör, kariyeri boyunca canlandırdığı genel geçer cesur kahraman tiplemelerinden oldukça farklı olarak ilk defa şişman ve ürkek polis şefi gibi sıradan bir insanı oynadı

Stallone ilk olarak Sasha Czazk ile evlendi. Bu evliliğinden Sage ve Seargeoh adında iki oğlu olmuştur. 1985 yılında boşandılar.

2.inci evliliğini Stallone manken Brigitte Nielsen ile yaptı ve 1.5 yıl sonra boşandılar.

3. üncü evliliğini Jennifer Flavin adlı mankenle yapan aktörün bu evlilikten de Sofia adında bir kızı var.

Empire dergisinin 1997 yılındaki Ekim ayı sayısında Tüm Zamanların En İyi 100 Film Yıldızı sıralamasında 92.sırada yer aldı.

Sylvester Stallone Planet Hollywood restoranlarının Bruce Willis ve Arnold Schwarzenegger ile birlikte ortaklarından.

The Godfather filmi için teklif alan Stallone, kendine güvenemediği gerekçesiyle bu teklifi geri çevirmiştir.

Annesi, Jackie Chan hayranı ve Chan ile Stallone çok sıkı dostlar.



Ödüllerinden Bazıları:

1991: David di Donatello Ödülü: En İyi Yabancı Aktör, Rocky

1992: Officer of the French Order of Arts and Letters ünvanını aldı.

2016 - 73. Altın Küre Ödülleri - En iyi yardımcı erkek oyuncu (Creed: Efsanenin Doğuşu)

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2010 - Cehennem Melekleri (Sinema Filmi)

2008 - John Rambo (Sinema Filmi)

2006 - Rocky Balboa (Sinema Filmi)

1985 - Rocky IV (Sinema Filmi)

1983 - Hayatta Kalmak (Sinema Filmi)

1982 - Rocky III (Sinema Filmi)

1979 - Rocky II (Sinema Filmi)

1978 - Cennet Yolu (Sinema Filmi)

Senaryo :

2015 - Creed: Efsanenin Doğuşu (Sinema Filmi)

2014 - Cehennem Melekleri 3 (Sinema Filmi)

2013 - Sivil Cephe (Sinema Filmi)

2012 - Cehennem Melekleri 2 (Sinema Filmi)

2010 - Cehennem Melekleri (Sinema Filmi)

2008 - John Rambo (Sinema Filmi)

2006 - Rocky Balboa (Sinema Filmi)

2001 - Yarışçı (Sinema Filmi)

1993 - Dağcı (Sinema Filmi)

1990 - Rocky V (Sinema Filmi)

1988 - Rambo III (Sinema Filmi)

1987 - Zirveye Çıkış (Sinema Filmi)

1986 - Kobra (Sinema Filmi)

1985 - Rocky IV (Sinema Filmi)

1985 - Rambo II (Sinema Filmi)

1984 - Kristal Kovboy (Sinema Filmi)

1983 - Hayatta Kalmak (Sinema Filmi)

1982 - İlk Kan (Sinema Filmi)

1982 - Rocky III (Sinema Filmi)

1979 - Rocky II (Sinema Filmi)

1978 - Cennet Yolu (Sinema Filmi)

1976 - Rocky (Sinema Filmi)

1974 - The Lord's Of Flatbush (Sinema Filmi)

Yapımcı :

2015 - Creed: Efsanenin Doğuşu (Sinema Filmi)

2006 - Rocky Balboa (Sinema Filmi)

2001 - Yarışçı (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2017 - Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Sinema Filmi)

2016 - Animal Crackers (Bullet-Man (Seslendirme)) (Sinema Filmi)

2015 - Ratchet and Clank (Victor Von Ion) (Sinema Filmi)

2015 - Creed: Efsanenin Doğuşu (Rocky Balboa) (Sinema Filmi)

2014 - The Go-Go Boys: The Inside Sto... (Sinema Filmi)

2014 - Reach Me (Gerald) (Sinema Filmi)

2014 - Cehennem Melekleri 3 (Barney Ross) (Sinema Filmi)

2013 - İntikam Kurşunu (Jimmy Bobo) (Sinema Filmi)

2013 - Supermensch: The Legend of She... (Himself) (Sinema Filmi)

2013 - Kaçış Planı (Ray Breslin) (Sinema Filmi)

2013 - Grudge Match (Sinema Filmi)

2012 - Cehennem Melekleri 2 (Barney Ross) (Sinema Filmi)

2011 - Hayvan Bakıcısı (Lion (seslendirme)) (Sinema Filmi)

2010 - Guys Choice (Kendisi) (TV Filmi)

2010 - Cehennem Melekleri (Barney Ross) (Sinema Filmi)

2009 - Incredible Love (Kendisi) (Sinema Filmi)

2008 - John Rambo (John Rambo) (Sinema Filmi)

2008 - Bigger Stronger Faster (Kendisi) (Sinema Filmi)

2006 - Rocky Balboa (Rocky Balboa) (Sinema Filmi)

2005 - i Love The '90s: Part Deux (Kendisi) (TV Dizisi) (Arşiv Görüntüsü)

2003 - Taksi 3 (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2003 - Spy Kids 3-D: Oyun Bitti (Oyuncakçı) (Sinema Filmi)

2003 - Las Vegas (Frank / 2.Bölüm) (TV Dizisi)

2003 - Kumarbaz (Dean) (Sinema Filmi)

2003 - Afi's 100 Years... 100 Heroes ... (Kendisi) (TV Filmi)

2002 - Ultimate Fights From The Movie... (John J. Rambo (Arşiv Görüntüleri))(Video)

2002 - Shirtless: Hollywood's Sexiest... (Kendisi (Arşiv Görüntüsü)) (TV Filmi)

2002 - D-Tox (Jake Malloy) (Sinema Filmi)

2002 - Angelonun İntikamı (Frankie Delano) (Sinema Filmi)

2001 - Yarışçı (Joe Tanto) (Sinema Filmi)

2000 - Yüzleşme (Jack Carter) (Sinema Filmi)

1998 - Karınca Z (Weaver- Seslendirme) (Sinema Filmi)

1997 - Güç Bölgesi (Şerif Freddy Heflin) (Sinema Filmi)

1996 - Günışığı (Kit Latura) (Sinema Filmi)

1995 - Yargıç (Judge Joseph Dredd) (Sinema Filmi)

1995 - Suikastçı (Robert Rath) (Sinema Filmi)

1994 - Uzman (Ray Quick) (Sinema Filmi)

1993 - Late Show With David Letterman (Kendisi) (TV Dizisi) (10 Bölüm)

1993 - Dağcı (Gabe Walker) (Sinema Filmi)

1993 - Cezalandırıcı (John Spartan) (Sinema Filmi)

1992 - The Tonight Show With Jay Leno (Kendisi) (Tv Programı) (10 Bölüm)

1992 - Peter's Friends (Kendisi) (Sinema Filmi)

1992 - Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek (Çavuş Joe Bomowski) (Sinema Filmi)

1991 - Oscar (Snaps) (Sinema Filmi)

1990 - Rocky V (Rocky Balboa) (Sinema Filmi)

1989 - Tango ve Cash (Ray Tango) (Sinema Filmi)

1989 - Hür Kan (Frank Leone) (Sinema Filmi)

1988 - Rambo III (Rambo) (Sinema Filmi)

1987 - Zirveye Çıkış (Lincoln Hawk) (Sinema Filmi)

1986 - Kobra (Kobra-Marion Cobretti) (Sinema Filmi)

1985 - Rocky IV (Rocky Balboa) (Sinema Filmi)

1985 - Rambo II (John J. Rambo) (Sinema Filmi)

1984 - Kristal Kovboy (Nick Martinelli) (Sinema Filmi)

1983 - The 55th Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

1983 - Hayatta Kalmak (Street kle) (Sinema Filmi)

1982 - İlk Kan (John J. Rambo) (Sinema Filmi)

1982 - Rocky III (Rocky Balboa) (Sinema Filmi)

1981 - Zafere Kaçış (Robert Hatch) (Sinema Filmi)

1981 - Gece Şahini (Deke DaSilva) (Sinema Filmi)

1979 - Rocky II (Rocky Balboa) (Sinema Filmi)

1978 - F.I.S.T (Johnny Kovak) (Sinema Filmi)

1978 - Cennet Yolu (Cosmo Carboni) (Sinema Filmi)

1976 - Rocky (Rocky Balboa) (Sinema Filmi)

1975 - İkinci Caddenin Mahpusu (Parktaki Genç) (Sinema Filmi)

1975 - Farewell, My Lovely (Jonnie) (Sinema Filmi)

1975 - Death Race 2000 (Machine Gun Joe Viterbo) (Sinema Filmi)

1975 - Capone (Frank Nitti) (Sinema Filmi)

1975 - Bitmeyen Kavga (Young man) (Sinema Filmi)

1974 - The Lord's Of Flatbush (Stanley Rosiello) (Sinema Filmi)

1973 - Rebel

1971 - Klute (Diskotek Patronu) (Sinema Filmi)

1971 - Bananas

1970 - The Party At Kitty And Stud's (Stud) (Sinema Filmi)

1970 - No Place To Hide (Jerry Savage) (Sinema Filmi)