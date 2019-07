Slyvie Vartan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SLYVİE VARTAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Ağustos.1944

Slyvie Vartan kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Şarkıcı

Slyvie Vartan doğum yeri : İskretz, Sofya, Bulgaristan

SLYVİE VARTAN BİYOGRAFİSİ

Bulgar kökenli Fransız şarkıcı.

Slyvie Vartan, 15 Ağustos 1944 tarihinde Sofya, Bulgaristan’da küçük bir kasaba olan İskretz'de doğmuştur. Babası Ermeni Georges Vartanian, annesi Bulgar Yahudi Ilona Mayer’dir. Kendinden 7 yaş büyük Eddie adında abisi vardı. Babası Fransız büyükelçiliğinde çalışıyor idi. Ailesi 1952 yılında Fransa’ya göç ederek Paris’e yerleşti. 1960 yılında aile Michel Bizot Caddesi'ndeki bir eve taşındı. Müzik yapımcısı kardeşi Eddie'nin etkisi ile müzik ile ilgilenmeye başladı. Slyvie Vartan, kızların makyaj, pantolon veya yüksek topuklu ayakkabı giymesine izin verilmeyen sıkı bir lisede eğitim gördü. Elvis Presley'den ve Rock müzikten hoşlandığı için Üniversite eğitiminden vazgeçti.

1961 yılında abisi Eddie Slyvie Vartan’a "Panne d'essence" şarkısını Fransız rockçı Frankie Jordan'la kaydetme şansını sundu. 12 Aralık 1961'de Paris Olympia Hall'da ilk konserine çıktı. 1962 yılı sonbaharında ilk longplayını çıkardı.

1963 yılı sonbaharında Johnny Hallyday ile Fransa turnesi yaptı. 1964yılında Japonya turnesinde Tokyo'da 12 gün içinde 13 konser verdi. ABD’de bir çok Tv programına çıktı ve Kanada, Güney Amerika ve Polinezya dahil olmak üzere uluslararası bir konser turu düzenledi.

En ünlü şarkıları "J'ai un probleme", "L'amour au Diapason" (73), "Parle moi de ta v vie" (71), "Petit Rainbow" (77), "Bye Bye Leroy Brown" 74), "Disco Queen" ve "Nicolas" (79) ve "Caro Mozart" (İtalyanca) (72).

Slyvie Vartan, Ekim 1966 yılında Johnny Hallyday ile birlikte Türkiye turnesi yaptı.

Evlilikleri :

1.eşi: 12 Nisan 1965 tarihinde Johnny Hallyday ile evlendi. 5 Kasım 1980 tarihinde boşandı. David Hallyday (d.14 Ağustos 1966) adında bir çocukları vardır.

2.eşi: 2 Ekim 1984 tarihinde yapımcı Tony Scotti ile evlendi. Darina Scotti adında bir kızı vardır.



Albümleri :

1962 - Sylvie

1963 - Twiste et Chante

1964 - Sylvie ve Nashville

1965 - Paris'ten süslenmiş bir hediye

1966 - Il ya deux, en moi'yi dolduruyor

1967 - 2'35 de bonheur

1967 - Comme un garçon

1968 - La Maritza

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2014 - Aşk ve Terapi (Sinema Filmi)

2013 - It Happened In Saint Tropez (Sinema Filmi)

2004 - Le Grand Journal De Canal+ (Kendisi)(Tv Programı) (2 Bölüm)

1998 - Vivement Dimanche (Kendisi)(TV Dizisi )(10 Bölüm)

1994 - L'ange Noir (Stephane Feuvrier) (Sinema Filmi)

1971 - Malpertuis (Bets) (Sinema Filmi)

1965 - Shindig! (Tv Dizisi) 1. Bölüm

1964 - Patate (Alexa Rollo) (Sinema Filmi)

1964 - Cherchez l'idole (Slyvie Vartan) (Sinema Filmi)

1963 - D'où viens-tu Johnny? (Gigi) (Sinema Filmi)

1962 - Un clair de lune à Maubeuge (La jeune chanteuse) (Sinema Filmi)