Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz ne zaman, hangi tarihlerde ? Eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, hisse kodu ne?
Yenilenebilir enerji alanında Avrupa’nın önde gelen yatırım ve mühendislik firmalarından biri olan Smart Güneş Teknolojileri halka arz olacağını açıkladı. Bu kapsamda halk arz hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz ne zaman, hangi tarihlerde? Eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, hisse kodu ne?
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üretim faaliyetlerini sürdüren Avrupa'nın önde gelen entegre güneş enerji şirketleri arasında yer alan Smart Güneş Teknolojileri, halka arz olacağını duyurdu. Halka arz talebi, SPK tarafından onaylanan Smart Güneş Teknolojileri'nden hisse almak isteyenler internet arama motorlarında halka arz hakkında bilgi sahibi olmak için Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz ne zaman, hangi tarihlerde ? Eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, hisse kodu ne? sorularının yanıtlarını araştırıyor.
SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE ?
Smart Güneş Teknolojileri firmasının halk arz tarihleri için talep toplama tarihleri 16-17-18 Mart 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) günü olarak belirlendi.
SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI? HİSSE FİYATI NE KADAR, HİSSE KODU NE?
Smart Güneş Teknolojileri firmasının halka arzı sabit oranla 14 TL'den yapılacak.
SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ BİLGİLERİ
Konsorsiyum Üyesi
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraççı
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Satan Ortak
Smart Holding A.Ş.’ye ait 6.340.000 TL nominal değerli 6.340.000 adet B grubu pay
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye
127.500.000 TL nominal
Halka Arz Metodu
Sermaye Artırımı - Ortak Satışı
Talep Toplama Tarihi
16-17-18 Mart 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma)
Talep Toplama Yöntemi
Sabit fiyat ile talep toplama
Halka Arz Dağıtım Yöntemi
Oransal Dağıtım
Halka Arz Fiyatı
14 TL
Halka Arz Edilen Pay Adedi
Ortak Satışı 6.340.000 TL nominal
Sermaye Artırımı 25.500.000 TL nominal
Ek Satış 6.368.000 TL nominal
Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük 31.840.000 TL nominal
Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük 38.208.000 TL nominal
Tahsisat Grupları
318.400 TL nominal değerdeki %1 oranındaki kısmı Grup Çalışanları
6.368.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Bireysel Yatırımcılar
12.417.600 TL nominal değerdeki %39 oranındaki kısmı Yüksek Başvurulu Yatırımcılar
12.736.000 TL nominal değerdeki %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
Halka Açıklık Oranı
%20,81 (Ek satış olması halinde: %24,97)
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Smart Enerji paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gündür.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı
Hücre Yatırımı %30-35
Ar-Ge ve Ür-Ge Yatırımları %3-5
İşletme Sermayesi %30-35
Yeni Yatırımlar %20-25
Dikey Entegrasyon %2-3
Teknoloji Girişimlerine Yatırım %3-5
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