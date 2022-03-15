Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üretim faaliyetlerini sürdüren Avrupa'nın önde gelen entegre güneş enerji şirketleri arasında yer alan Smart Güneş Teknolojileri, halka arz olacağını duyurdu. Halka arz talebi, SPK tarafından onaylanan Smart Güneş Teknolojileri'nden hisse almak isteyenler internet arama motorlarında halka arz hakkında bilgi sahibi olmak için Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz ne zaman, hangi tarihlerde ? Eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, hisse kodu ne? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE ?

Smart Güneş Teknolojileri firmasının halk arz tarihleri için talep toplama tarihleri 16-17-18 Mart 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) günü olarak belirlendi.

SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI? HİSSE FİYATI NE KADAR, HİSSE KODU NE?

Smart Güneş Teknolojileri firmasının halka arzı sabit oranla 14 TL'den yapılacak.

SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ BİLGİLERİ

Konsorsiyum Üyesi

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İhraççı

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Satan Ortak

Smart Holding A.Ş.’ye ait 6.340.000 TL nominal değerli 6.340.000 adet B grubu pay

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye

127.500.000 TL nominal

Halka Arz Metodu

Sermaye Artırımı - Ortak Satışı

Talep Toplama Tarihi

16-17-18 Mart 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma)

Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyat ile talep toplama

Halka Arz Dağıtım Yöntemi

Oransal Dağıtım

Halka Arz Fiyatı

14 TL

Halka Arz Edilen Pay Adedi

Ortak Satışı 6.340.000 TL nominal

Sermaye Artırımı 25.500.000 TL nominal

Ek Satış 6.368.000 TL nominal

Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük 31.840.000 TL nominal

Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük 38.208.000 TL nominal

Tahsisat Grupları

318.400 TL nominal değerdeki %1 oranındaki kısmı Grup Çalışanları

6.368.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Bireysel Yatırımcılar

12.417.600 TL nominal değerdeki %39 oranındaki kısmı Yüksek Başvurulu Yatırımcılar

12.736.000 TL nominal değerdeki %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Halka Açıklık Oranı

%20,81 (Ek satış olması halinde: %24,97)

Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Smart Enerji paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gündür.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Hücre Yatırımı %30-35

Ar-Ge ve Ür-Ge Yatırımları %3-5

İşletme Sermayesi %30-35

Yeni Yatırımlar %20-25

Dikey Entegrasyon %2-3

Teknoloji Girişimlerine Yatırım %3-5

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