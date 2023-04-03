Smary Piedade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Smary Piedade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Smary Piedade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Smary Piedade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Smary Piedade 14 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Portekiz,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Smary Joel Pombares Piedade şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Smary Piedade Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini +Soccer International yapmaktadır. Smary Piedade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Smary Piedade'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Smary Piedade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Smary Piedade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Smary Piedade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Smary Piedade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2017 yılında Real SC U17

1 Temmuz 2019 yılında Real SC U19

1 Temmuz 2020 yılında Sintrense A19

1 Temmuz 2021 yılında Estr. Amadora B

1 Ocak 2022 yılında CF Estrela

1 Temmuz 2022 yılında CF Estrela U23

Smary Piedade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Smary Piedade şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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