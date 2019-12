SMMM Odaları Platformu Adıyaman’da toplandı

48.Doğu ve Güneydoğu SMMM Odaları Platform toplantısı Adıyaman SMMM Odasının ev sahipliğinde yapıldı.

Platform toplantısında "Mesleğimizin ana faaliyet konusu olan iş ve işlemlerle ilgili çözüm önerileri ile illerimizde vergi mükellefleri ile meslek mensuplarının artış oranlarının karşılaştırılması, izlenecek yöntem ve öneriler" konuları ele alındı. Toplantısya Türmob Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Denetleme Kurulu üyesi Erkan Azizoğlu, Mesleki Sorumluluklar ile Araştırma Kurul Üyesi M.Nurullah Budak, Etik Kurulu üyesi İshak Canpolat'ın yanı sıra Van, Muş, Kars, Malatya, Elazığ, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep illerinden başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Divan oluşumunun ardından başlayan toplantıda Adıyaman SMMM Odası Başkanı Murat Koca açılış konuşması yaptı.

Koca, "Dijitalleşme sürecine oldukça hızlı bir şekilde adapte olan mesleğimize her geçen gün yeni değişiklikler ve güncellemeler eklenmektedir. Bizler bütün bu değişiklik ve güncellemeleri de işlerimizin bir parçası olarak benimsedik ve mümkün olduğunca söz konusu değişiklikleri takip etmeye çalışıyoruz. Emek yoğun bir sektörde çalışmanın vermiş olduğu yıpranmışlık her geçen gün bütün meslektaşlarımızda kendini göstermektedir. Yüzler asık, moraller bozuk, gelecek kaygısı hat safhada olsa da bizler mesleğimizi en iyi bir şekilde icra edebilmek için sürekli eğitimlerle, geleceğe dönük projelerle üyelerimizin gelişimini ve dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam etmeye çalışıyoruz. Elbette ki bütün bu çabalarımızın amacı şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan, çevre ve insana dair sorunlara duyarlı bir mesleki vizyon çizmektir. Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik ve mesleki kamuoyuyla güçlü bir işbirliği yaparak ekonomik kalkınmamıza destek vermek tabi olduğumuz camianın vazgeçilmezleri olmalıdır. Ülkemizin içinden geçtiği şu kritik ve zor süreçlerde bizler Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler olarak gerçekten mesleki duruşumuzdan ödün vermeden ülkemize dair sorunların çözümünde her zaman ilk saflarda mücadele ettik ve ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Türmob Genel Başkanı Emre Kartaloğlu tarafından katılımcıları teşekkür belgeleri takdim edilmesinin ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: İHA