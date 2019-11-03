SMO Tel Tamr’da teröristleri taşıyan aracı imha etti

Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Tamr kasabasında YPG/PKK'lı teröristleri taşıyan aracı tanksavar füzesi ile vurarak imha etti.

Suriye'nin Tel Tamr kasabasında Suriye Milli Ordusu (SMO) ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar sürüyor. SMO, Tel Tamr kasabasında YPG/PKK'lı teröristleri taşıyan aracı tanksavar füzesi ile vurarak imha ettiğini duyurdu. Saldırıda çok sayıda teröristin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Kaynak: İHA