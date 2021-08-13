Snapdragon 898 yüksek güç vadediyor! Yüzde 20 performans artışı olmasını sağlıyor!

Qualcomm 888 işlemcili telefonların ısınması firmaya karşı duyulan güveni sarssa da, şirket bunun performans kaynaklı olduğunu dile getiriyor. Şirketin yeni çıkaracağı işlemciyle ilgili ise yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Yapılan performans testlerinde iyi bir görüntü ortaya koyan işlemcinin, bu performans ile diğer işlemci gibi ısınabileceği düşünülüyor.

YÜZDE 20 DAHA İYİ PERFORMANS

Oldukça merak edilen yeni işlemci, 5 nm değil 4 nm olarak üretilecek. Üretimi yapacak firma olarak ise Samsung ismi karşımıza çıkıyor. Samsung’un 4 nm litografi örnekleriyle yaptığı testlerde SM8450 model numaralı Snapdragon 898 yüzde 20 oranında daha yüksek performans gösteriyor.

ISINMASINA YOL AÇABİLİR

Bu performans artışı kullanıcılar tarafından sevinçle karşılandı. Ancak bu performans artışının cihazı ısıtmaya neden olacağı ise beklenen bir gerçek. Firma, şu anki test verilerinin bu şekilde olduğunu söylese de ileride değişikliğe uğrayabileceğini söylüyor.

Snapdragon 898'in aralık ayında resmiyet kazanması bekleniyor. Resmi duyuru tarihi gelene kadar ise yeni sızıntıların olabileceği ve Qualcomm'un yeni performans canavarıyla bilgiler paylaşabileceği ifade edildi.