Snotrak Araç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Snotrak Araç Operatörü görev tanımı nedir, Snotrak Araç Operatörü ne iş yapar, Snotrak Araç Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Snotrak Araç Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Snotrak Araç Operatörü Tanımı;

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Snotrak Araç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Snotrak Araç Operatörü Maaşları

Snotrak Araç Operatörü maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Snotrak Araç Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Snotrak Araç Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.19

Meslek Adı :

Snotrak Araç Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pistlerin kayak yapmaya elverişli hale getirilmesi için paletli kar üstü aracını kullanan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Snotrak Araç Operatörü;İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kar üstü aracının paletlerini, yağ, antifiriz vb. göreve çıkmadan önce kontrol etmek,

b) Piste çıkmadan önce telsiz, telefon gibi haberleşme araçları ile pistlerde kayakçı olmadığından emin olmak,

c) Kayak kayılan pistte önce bol karları paletleri ile ezerek, önündeki bıçakla pistin orta kısmına doğru yığmak,

d) Kar üstü araç ile kar yığınlarının üzerinden geçerek paletleri ile ezip düzeltmek ve kayılacak kıvama getirmek, arkadaki avadanlıkları ile yolu düzelterek pist boyunca ilerlemek,

e) İş sonunda aracı tekrar gözden geçirerek rutin kontrollerini yaparak garajına çekmek,

f) Gerektiğinde hasta, ilaç, gıda vb. nakli yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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