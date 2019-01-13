İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Snowboard Alpine 1. Etap Yarışları Sarıkamış’ta başladı

Snowboard Alpine 1. Etap Yarışları Sarıkamış’ta başladı

İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından organize edilen yarışta, sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Snowboard Alpine 1. Etap Yarışları Sarıkamış’ta başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Snowboard Alpine 1. Etap yarışları başladı.

İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından organize edilen yarışta, sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmaya birçok ilden 198 sporcu katıldı. Yarışlar sonunda sporculara madalya ve ödülleri verildi.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Yönetim Kurulu Üyesi Talip Uzun, kayak sporunun bölgede gelişmesi için bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu belirterek, "Burada yaptığımız yarışmalarda dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. Yarışlarımız çok çekişmeli geçti. Şu anda doğal kar yalnız Sarıkamış'ta var ve biz bunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Snowboard Alpine 1. Etap Yarışları Sarıkamış’ta başladı

Snowboard Alpine 1. Etap Yarışları Sarıkamış’ta başladı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.