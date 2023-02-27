So Kawahara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 So Kawahara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak So Kawahara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

So Kawahara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

So Kawahara 13 Mart 1998 tarihinde Yamaga, Kumamoto şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 河原 創 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

So Kawahara Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.So Kawahara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. So Kawahara'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

So Kawahara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

So Kawahara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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So Kawahara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

So Kawahara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Fukuoka Univ.

1 Şubat 2020 yılında Roasso Kumamoto

9 Ocak 2023 yılında Sagan Tosu

So Kawahara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

So Kawahara şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Yamaga FC, Solesso Kumamoto / JFA Academy Kumamoto Uki, Kumamoto Ozu HS, Fukuoka University

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