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  3. Sobadan çıkan yangın paniğe neden oldu

Sobadan çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sobadan çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Döngel Mahallesi Abdulhamit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G.S. isimli bir vatandaşa ait 2 katlı binanın giriş katında bulunan evde sobadan alevlerin sıçraması sonucunda yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafında yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sobadan çıkan yangın paniğe neden oldu

Sobadan çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: İHA

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