Sobadan çıkan yangında 1 çocuk yanarak ağır yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir evde sobadan çıkan yangında, 14 yaşındaki Hacı Muharrem Edikli, ağır yaralandı. Komşuların kapıyı kırarak son anda kurtardığı Edikli ile dumandan etkilenen annesi ve 3 kardeşi tedavi altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi 27019'uncu Sokak'taki 2 katlı evin üst katında çıktı. Edikli Ailesi'nin yaşadığı evde balkondaki sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede her yeri sardı. Evden yükselen alevler ile dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Sokakların dar olması ve hatalı parklar nedeniyle itfaiye ekipleri eve ulaşmakta güçlük çekerken, vatandaşlar kapıyı kırıp içeri girdi.

Alevlerin kapladığı evden, anne S.R. (32) ile çocukları Hacı Muharrem Edikli (14) , R.E. (6), N.E. (12) ve C.E. (2) son anda kurtarıldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Hacı Muharrem Edikli ile dumandan etkilenen anne ve 3 çocuğu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hacı Muharrem Edikli'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ailenin komşularından Mustafa Yıldız, "Alevleri görünce hemen eve gittik. Bir komşuyla kapıyı kırdık. Ev yanıyordu büyük çocuğun her yanı yanmıştı. Ambulansı arayıp, aileyi dışarı çıkardık" dedi. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye ile ambulansın yangın yerine çok güç ulaştığını anlatan Yıldız, "Sadece ambulansın sokağa girmesi 15 dakika sürdü. İtfaiye küçük araç getirdi o bile giremedi" diye konuştu.

İtfaiye Amiri Mehmet Ağca ise yangın ihbarı üzerine mahalleye çok kısa sürede ulaştıklarını ancak dar sokaklar ve hatalı park edilen araçlar nedeniyle eve güçlükle ulaştıklarını söyledi.

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Kaynak: DHA