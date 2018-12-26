Sobadan sızan gazdan 1 kişi öldü, 4 kişi hastanelik oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afgan uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kiraladıkları bir evde yaşayan 5 Afgan uyruklu şahıs, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Şahıslardan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Jandarma ekipleri eşliğinde eve giren sağlık ekipler tarafından yapılan kontrollerde karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 4 kişi ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından hayatını kaybeden ismi belirlenemeyen şahısın cenazesi morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA