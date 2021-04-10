Sobadan sızan karbonmonoksit gazı Konya’da bir can aldı

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 09.30 sıralarında Doğanhisar ilçesi Konakkale Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Arslan (59) ve B.A. (59) evlerinde yakmış oldukları sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

İLK MÜDAHALEDE YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Hüseyin Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayati tehlikesi olan B.A. ise Doğanhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı