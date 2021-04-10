Nefes kesen mücadelede kadro belli oldu! İşte Galatasaray - Fatih Karagümrük ilk 11leriIğdır’da korku dolu anlar! Elektrik panosu bir anda patladıBöyle duyarsızlık görülmedi! Çocukları pozitif olan kadın işe giderken yakalandıSON DAKİKA! Bakan Selçuk cevapladı: Okullar kapanacak mı?Basketbol Ligi'nde heyecan dorukta! Kocaeli Kağıtspor:82 - Akhisar Belediye Basketbol:80Belediye Derince Spor 0 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBarınma merkezinde inceleme! BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da geçici barınma merkezini ziyaret ettiArnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 0 - 2 Fatsa Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuKardeşlerim 8. bölüm canlı izle| Kardeşlerim son bölüm Atv canlı izleSavaşçı 5. sezon 1 bölüm canlı izle| Savaşçı 100. bölüm Fox TV canlı izle
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı Konya’da bir can aldı

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı Konya’da bir can aldı

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı 1 kişinin ölümüne neden oldu. 59 yaşındaki Hüseyin Arslan hayatını kaybetti.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı Konya’da bir can aldı

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 09.30 sıralarında Doğanhisar ilçesi Konakkale Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Arslan (59) ve B.A. (59) evlerinde yakmış oldukları sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

İLK MÜDAHALEDE YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Hüseyin Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayati tehlikesi olan B.A. ise Doğanhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT