Sobadan sızan karbonomoksit gazı Kırıkkale'de anne ve oğlunu ayırdı! Bir kişi hayatını kaybetti!

Kırıkkale'nin Karşıyaka Mahallesi 2251. Sokak'ta bir evde sobadan sızan gaz can aldı. Alınan bilgilere göre, tek katlı müstakil bir evde yaşayan87 yaşındaki Fevziye Erkol ile 46 yaşındaki oğlu Murat Erkol, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

ANNE OĞLU ÖLÜM AYIRDI

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erkol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Fevziye Erkol da yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 86 yaşındaki kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.