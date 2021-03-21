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  3. Sobadan zehirlendiği öne sürülen yaşlı çift yaşamını yitirdi

Sobadan zehirlendiği öne sürülen yaşlı çift yaşamını yitirdi

Olay, Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde meydana geldi. Sobadan çıkan gazdan zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Ense köyünde gerçekleşen olay, edinilen bilgiye göre Şaban - Kübra Demir çifti sobadan çıkan gazla zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Edilen bilgiye göre, Kozlu ilçesine bağlı Ense köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 70 yaşındaki Şaban Demir ile 65 yaşındaki eşi Küba Demir, sobadan çıkan gazla zehirlenerek hayatını kaybetti.

Şaban Demir (70) ile Küba Demir'den (65) 3 gün boyunca haber alamayan komşuları çifte ulaşamadıkları için durumu jandarmaya bildirdi.

HAYATINI KAYBEDEN YAŞLI ÇİFT MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri jandarma eşliğinde çiftin evine girdi. Yapılan ilk müdahalede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı çiftin cenazeleri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden karı kocanın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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