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  3. Sobadan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Sobadan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Afganistan uyruklu 4 çoban, hastaneye kaldırıldı.

Sobadan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Afganistan uyruklu 4 çoban, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğlenden sonra Uzunkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen Afganistan uyruklu 4 çoban, evde ısınmak için soba yaktı. Bir süre sonra 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaynak: DHA




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