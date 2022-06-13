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  3. "Sobalı evden çıktım" diyerek her defasında açlıktan ve israftan dert yanan CHP'li Aykut Erdoğdu'nun düğün fiyatı dudak uçuklattı! Boğazda, sarayda...

"Sobalı evden çıktım" diyerek her defasında açlıktan ve israftan dert yanan CHP'li Aykut Erdoğdu'nun düğün fiyatı dudak uçuklattı! Boğazda, sarayda...

Masraftan, israftan ve yoksulluktan her defasında dert yanan CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu, CHP disiplin kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile Boğaz'daki bir sarayda lüks bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

"Sobalı evden çıktım" diyerek her defasında açlıktan ve israftan dert yanan CHP'li Aykut Erdoğdu'nun düğün fiyatı dudak uçuklattı! Boğazda, sarayda...

Son dönemlerde istaf ve yokluktan dert yanan CHP'liler bu kez yine şaşırtmadı. Son olarak CHP'li Gürsel Tekin'in Çırağan Sarayı'nda düzenlediği düğün töreninin ardından CHP'li Aykut Erdoğdu da şatafatlı bir düğünle Tuba Torun ile hayatlarını birleştirdi. Bosphorus Palace Hotel'de gerçekleşen düğüne başta CHP’li üst düzey yöneticilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Sobalı evden çıktım diyerek her defasında açlıktan ve israftan dert yanan CHP'li Aykut Erdoğdu'nun düğün fiyatı dudak uçuklattı! Boğazda, sarayda...

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI

Bosphorus Palace Hotel'de gerçekleşen şatafatlı düğünün fiyat listesi göz doldurdu. "Açız" ifadesini her seferinde kullanan Erdoğdu'nun düğün için harcadığı para akılları baştan aldı. 

Sobalı evden çıktım diyerek her defasında açlıktan ve israftan dert yanan CHP'li Aykut Erdoğdu'nun düğün fiyatı dudak uçuklattı! Boğazda, sarayda...

Otelde düğünler kişi başı minimum 400 TL'den başlıyor. Buna yemek veya kokteyl eklenince fiyat 800 rakamlarına ulaşıyor. Düğüne katılım sayısının da fazla olduğu düşünülürse 1 milyon TL gibi bir fiyata CHP'li Erdoğdu'nun dünya evine girdiği iddia ediliyor.

Sobalı evden çıktım diyerek her defasında açlıktan ve israftan dert yanan CHP'li Aykut Erdoğdu'nun düğün fiyatı dudak uçuklattı! Boğazda, sarayda...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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