"Sobalı evden çıktım" diyerek her defasında açlıktan ve israftan dert yanan CHP'li Aykut Erdoğdu'nun düğün fiyatı dudak uçuklattı! Boğazda, sarayda...

Son dönemlerde istaf ve yokluktan dert yanan CHP'liler bu kez yine şaşırtmadı. Son olarak CHP'li Gürsel Tekin'in Çırağan Sarayı'nda düzenlediği düğün töreninin ardından CHP'li Aykut Erdoğdu da şatafatlı bir düğünle Tuba Torun ile hayatlarını birleştirdi. Bosphorus Palace Hotel'de gerçekleşen düğüne başta CHP’li üst düzey yöneticilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI

Bosphorus Palace Hotel'de gerçekleşen şatafatlı düğünün fiyat listesi göz doldurdu. "Açız" ifadesini her seferinde kullanan Erdoğdu'nun düğün için harcadığı para akılları baştan aldı.

Otelde düğünler kişi başı minimum 400 TL'den başlıyor. Buna yemek veya kokteyl eklenince fiyat 800 rakamlarına ulaşıyor. Düğüne katılım sayısının da fazla olduğu düşünülürse 1 milyon TL gibi bir fiyata CHP'li Erdoğdu'nun dünya evine girdiği iddia ediliyor.