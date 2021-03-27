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  3. Sobayı benzinle yakmaya çalıştı, evdeki her şey kül oldu!

Sobayı benzinle yakmaya çalıştı, evdeki her şey kül oldu!

Samsun'da sobayı yakmak isteyen 38 yaşındaki Hasan E. sobanın içine benzin dökmesiyle olanlar oldu. Benzin sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken Hasan E. ve eşi Hanım E. yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi Torba Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre 38 yaşındaki Hasan E. sobayı yakmak için sobanın içine benzin döktü. Bu sırada benzin parladı ve alevler her yeri aldı. Olay sırasında evde 23 yaşındaki eşi Hanım E. ve 4 yaşındaki çocuğu Barış E. bulunuyordu.

Sobayı benzinle yakmaya çalıştı evdeki her şey kül oldu

MERDİVEN SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Alevlerin arasından kaçmak için balkona sığınan aile, itfaiye ekipleri tarafından uzatılan merdiven sayesinde ölümden döndü. Hasan E. ve Hanım E.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşurken 4 yaşındaki çocuk olayı yara almadan atlattı.

Yangın esnasında evde bulunan her şey kül oldu ve ev kullanılamaz hale geldi. O anlar mahallede de panik ile izlenirken ev, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Sobayı benzinle yakmaya çalıştı evdeki her şey kül olduSobayı benzinle yakmaya çalıştı evdeki her şey kül olduSobayı benzinle yakmaya çalıştı evdeki her şey kül olduSobayı benzinle yakmaya çalıştı evdeki her şey kül oldu

(İHA)

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