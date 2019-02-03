Sobayı yakmak isterken ev yandı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Konuralp Mahallesi'nde bir evin ikinci...
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Konuralp Mahallesi'nde bir evin ikinci katında çocukların sobayı yakmak istediği sırada yangın çıktı.
Alevlerin hızla büyüyerek tüm evi sarması üzerine kendi imkanlarıyla dışarı çıkan aile, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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