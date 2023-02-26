Sobhan Khaghani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sobhan Khaghani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sobhan Khaghani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sobhan Khaghani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sobhan Khaghani 27 Ocak 2000 tarihinde Mashhad, Razavi Khorasan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سبحان خاقانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sobhan Khaghani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Consulting Group yapmaktadır. Sobhan Khaghani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 8 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Sobhan Khaghani'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sobhan Khaghani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sobhan Khaghani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sobhan Khaghani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sobhan Khaghani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Siah Jamegan FC

3 Temmuz 2018 yılında Tractor Sazi

8 Kasım 2020 yılında Esteghlal FC

Sobhan Khaghani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sobhan Khaghani şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Sobhan Khaghani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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