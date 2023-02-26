Sobhan Pasandideh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sobhan Pasandideh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sobhan Pasandideh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sobhan Pasandideh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sobhan Pasandideh 26 Ekim 1999 tarihinde Sari şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سبحان پسندیده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sobhan Pasandideh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sobhan Pasandideh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Sobhan Pasandideh'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sobhan Pasandideh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sobhan Pasandideh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sobhan Pasandideh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sobhan Pasandideh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sepahan FC U19

1 Temmuz 2018 yılında Sepahan FC U21

11 Ekim 2020 yılında Sepahan

1 Mart 2021 yılında Malavan

Sobhan Pasandideh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sobhan Pasandideh şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

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