Sobhi Soliman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sobhi Soliman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sobhi Soliman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sobhi Soliman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sobhi Soliman 1 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sobhi Soliman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına - tarihinde katılmıştır. Sobhi Soliman'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sobhi Soliman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sobhi Soliman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sobhi Soliman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sobhi Soliman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2020 yılında A. Abou Kheir

31 Ekim 2020 yılında El Ittihad

Sobhi Soliman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sobhi Soliman şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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