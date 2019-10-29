SOCAR Türkiye’den Cumhuriyet Bayramı’na özel reklam filmi yayınlandı

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı yılına özel hazırladığı reklam filmi ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğu vurguladı.

Türk milletinin birlikte ve kardeşçe ne kadar güçlü olduğunu tarihi gerçeklere dayanarak anlatan filmde Türkiye ve Azerbaycan için ‘Bir millet, iki devlet’ vurgusu yapıldı. Reklam filmi, Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu halkının yardımına koşan, canlarını veren Azerbaycan halkı ile Türkiye’nin arasındaki kopmaz bağı gözler önüne serdi.