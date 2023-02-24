Sodiq Atanda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sodiq Atanda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sodiq Atanda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sodiq Atanda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sodiq Atanda 26 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Sodiq Ololade Atanda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sodiq Atanda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Sodiq Atanda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sodiq Atanda'nin KF Egnatia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sodiq Atanda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sodiq Atanda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sodiq Atanda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sodiq Atanda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2013 yılında FK Apolonia

4 Ocak 2016 yılında FK Partizani

1 Temmuz 2019 yılında H. Kfar Saba

15 Ağustos 2021 yılında FC Prishtina

4 Şubat 2022 yılında Dhofar Club

11 Temmuz 2022 yılında KF Egnatia

Sodiq Atanda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sodiq Atanda şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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