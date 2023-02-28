Sodiq Awujoola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sodiq Awujoola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sodiq Awujoola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sodiq Awujoola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sodiq Awujoola 10 Kasım 2000 tarihinde Saki şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Sodiq Olamilekan Awujoola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sodiq Awujoola Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BADIG yapmaktadır. Sodiq Awujoola, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 12 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Sodiq Awujoola'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sodiq Awujoola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sodiq Awujoola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sodiq Awujoola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sodiq Awujoola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Shooting Stars

12 Ekim 2021 yılında Smouha

Sodiq Awujoola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sodiq Awujoola şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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