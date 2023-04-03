Sodo Takahashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sodo Takahashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sodo Takahashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sodo Takahashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sodo Takahashi 13 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 髙橋 宗杜 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sodo Takahashi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Sodo Takahashi'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sodo Takahashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sodo Takahashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sodo Takahashi şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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