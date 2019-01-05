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  3. Şofbenden sızan gazdan 5 kişi zehirlendi

Şofbenden sızan gazdan 5 kişi zehirlendi

Hakkari'de bir evin banyosundaki şofbenden sızan gazdan zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şofbenden sızan gazdan 5 kişi zehirlendi

Hakkari'de bir evin banyosundaki şofbenden sızan gazdan zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Bulak Mahallesi'de saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Akdoğan ailesinin evinde banyoda bulunan tüplü şofbenden sızan gazdan 3'ü çocuk 5 kişi zehirlendi. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan aynı aileden 5 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Van Bölge Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Akdoğan ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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