Sofian Bahloul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofian Bahloul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofian Bahloul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sofian Bahloul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sofian Bahloul 16 Aralık 1999 tarihinde Nantes şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sofian Bahloul Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Muy Manero yapmaktadır. Sofian Bahloul, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sofian Bahloul'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sofian Bahloul Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sofian Bahloul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sofian Bahloul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sofian Bahloul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2018 yılında FC Chiasso II

11 Nisan 2018 yılında FC Chiasso

1 Temmuz 2021 yılında FC Wil 1900

Sofian Bahloul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sofian Bahloul şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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