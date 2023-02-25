Sofiane Abdellaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Abdellaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofiane Abdellaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sofiane Abdellaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sofiane Abdellaoui 20 Mart 1999 tarihinde Algier şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sofiane Abdellaoui Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sofiane Abdellaoui'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sofiane Abdellaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sofiane Abdellaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sofiane Abdellaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sofiane Abdellaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında MC Alger

15 Ekim 2021 yılında USMM Hadjout

1 Ağustos 2022 yılında MC El Bayadh

Sofiane Abdellaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sofiane Abdellaoui şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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