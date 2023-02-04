Sofiane Alakouch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Alakouch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofiane Alakouch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sofiane Alakouch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sofiane Alakouch 29 Temmuz 1998 tarihinde Nîmes şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fas,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı سفيان علكوش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sofiane Alakouch Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STC yapmaktadır. Sofiane Alakouch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sofiane Alakouch'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sofiane Alakouch Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SofianeAlkch

http://www.instagram.com/sofiane_alkch/

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Sofiane Alakouch Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sofiane Alakouch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sofiane Alakouch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sofiane Alakouch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Nîmes B

13 Nisan 2017 yılında Nîmes Olympique

21 Temmuz 2021 yılında FC Metz

15 Şubat 2022 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2022 yılında FC Metz

Sofiane Alakouch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sofiane Alakouch şuan FC Metz takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sofiane Alakouch Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nîmes Olympique

Fas takımında 20 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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