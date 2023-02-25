Sofiane Alouachiche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Alouachiche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofiane Alouachiche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sofiane Alouachiche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sofiane Alouachiche 11 Nisan 1993 tarihinde Algier şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sofiane Alouachiche Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 15 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Sofiane Alouachiche'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sofiane Alouachiche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sofiane Alouachiche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sofiane Alouachiche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sofiane Alouachiche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında RC Arbaa

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Ain Ouessara

8 Temmuz 2018 yılında A Bou Saâda

1 Ekim 2020 yılında DRB Tadjenanet

15 Nisan 2021 yılında ASO Chlef

Sofiane Alouachiche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sofiane Alouachiche şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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