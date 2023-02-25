Sofiane Bouchar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Bouchar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofiane Bouchar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sofiane Bouchar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sofiane Bouchar 21 Mayıs 1994 tarihinde Skikda şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sofiane Bouchar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Sofiane Bouchar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 20 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Sofiane Bouchar'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sofiane Bouchar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sofiane Bouchar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sofiane Bouchar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sofiane Bouchar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında ES Sétif

15 Temmuz 2017 yılında CR Belouizdad

1 Temmuz 2018 yılında MC Oran

20 Aralık 2018 yılında CR Belouizdad

Sofiane Bouchar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sofiane Bouchar şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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