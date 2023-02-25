Sofiane Bouchelif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Bouchelif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofiane Bouchelif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sofiane Bouchelif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sofiane Bouchelif 23 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sofiane Bouchelif Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına - tarihinde katılmıştır. Sofiane Bouchelif'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sofiane Bouchelif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sofiane Bouchelif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sofiane Bouchelif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sofiane Bouchelif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sofiane Bouchelif şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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