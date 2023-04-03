Sofiane Boudraa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Boudraa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofiane Boudraa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sofiane Boudraa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sofiane Boudraa 30 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Fransa,Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sofiane Boudraa Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISF SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Valenciennes FC B futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sofiane Boudraa'nin Valenciennes FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sofiane Boudraa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sofiane Boudraa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Valenciennes B
Sofiane Boudraa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sofiane Boudraa şuan Valenciennes FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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