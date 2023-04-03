Sofiane Dris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Dris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofiane Dris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sofiane Dris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sofiane Dris 15 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sofiane Dris Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USFA Management yapmaktadır. Sofiane Dris, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sofiane Dris'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Sofiane Dris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sofiane Dris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Monaco U19
18 Ağustos 2022 yılında Benfica A23
Sofiane Dris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sofiane Dris şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.
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