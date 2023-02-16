Sofiane Feghouli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Feghouli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sofiane Feghouli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sofiane Feghouli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sofiane Feghouli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Feghouli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofiane Feghouli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sofiane Feghouli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sofiane Feghouli 26 Aralık 1989 tarihinde Levallois-Perret şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da سفيان فاغولي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sofiane Feghouli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sofiane Feghouli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatih Karagümrük futbol takımında oynamaktadır. Fatih Karagümrük takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sofiane Feghouli'nin Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sofiane Feghouli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sffeghouli

http://instagram.com/sffeghouli

http://www.facebook.com/SfFeghouli/

Sofiane Feghouliboyu ve yaşı kaç

Sofiane Feghouli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sofiane Feghouli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sofiane Feghouli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sofiane Feghouli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Grenoble

1 Temmuz 2010 yılında Valencia

1 Ocak 2011 yılında UD Almería

30 Haziran 2011 yılında Valencia

1 Temmuz 2016 yılında West Ham

14 Ağu 2017 yılında Galatasaray

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Karagümrük

Sofiane Feghouli kimdir

Sofiane Feghouli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sofiane Feghouli şuan Fatih Karagümrük takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Red Star Paris (1998–2003), Paris FC (2003–2004) Grenoble Foot 38 (2004-2007)

Sofiane Feghouli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Cezayir takımında 10 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 76 maçta 20 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Sofiane Feghouli nereli

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