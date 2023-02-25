Sofiane Kacem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Kacem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofiane Kacem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sofiane Kacem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sofiane Kacem 11 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sofiane Kacem Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 22 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Sofiane Kacem'nin ASO Chlef ile sözleşmesi 18 Eylül 2023 tarihinde bitmektedir.

Sofiane Kacem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sofiane Kacem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sofiane Kacem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sofiane Kacem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2013 yılında JSM Bejaia

18 Temmuz 2017 yılında CR Belouizdad

11 Temmuz 2018 yılında JSM Skikda

22 Eylül 2021 yılında ASO Chlef

Sofiane Kacem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sofiane Kacem şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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