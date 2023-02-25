Sofiane Khadir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Khadir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofiane Khadir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sofiane Khadir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sofiane Khadir 3 Ağustos 1994 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sofiane Khadir Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.A.Quality Players yapmaktadır. Sofiane Khadir, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 20 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Sofiane Khadir'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sofiane Khadir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sofiane Khadir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sofiane Khadir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sofiane Khadir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında El Harrach U21

10 Temmuz 2014 yılında MC Alger

1 Temmuz 2015 yılında MO Béjaïa

17 Temmuz 2017 yılında CS Constantine

25 Temmuz 2019 yılında NA Hussein Dey

22 Ekim 2020 yılında USM Bel Abbès

20 Eylül 2021 yılında MC Oran

Sofiane Khadir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sofiane Khadir şuan MC Oran takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.