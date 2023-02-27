Sofiane Khayat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Khayat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sofiane Khayat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sofiane Khayat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.