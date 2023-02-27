Sofiane Khayat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Khayat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofiane Khayat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sofiane Khayat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sofiane Khayat 5 Mayıs 1999 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Tunus,Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sofiane Khayat Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sofiane Khayat'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sofiane Khayat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sofiane Khayat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ocak 2020 yılında Stade Tunisien
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2023 yılında Mondercange
Sofiane Khayat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sofiane Khayat şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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