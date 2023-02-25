Sofiane Yacine Guenina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Yacine Guenina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofiane Yacine Guenina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sofiane Yacine Guenina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sofiane Yacine Guenina 15 Şubat 1995 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sofiane Yacine Guenina Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sofiane Yacine Guenina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sofiane Yacine Guenina'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sofiane Yacine Guenina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sofiane Yacine Guenina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sofiane Yacine Guenina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sofiane Yacine Guenina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında MC Alger U21

1 Temmuz 2016 yılında MC Saida

1 Temmuz 2018 yılında MC El Eulma

1 Temmuz 2019 yılında JSM Bejaia

22 Ekim 2020 yılında MC Oran

6 Ağustos 2022 yılında JS Kabylie

Sofiane Yacine Guenina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sofiane Yacine Guenina şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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