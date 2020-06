Sofita İzmir projesi başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde sahnelerden uzak kalan özel tiyatroları desteklemek için 56 farklı tiyatro topluluğuyla Sofita İzmir projesini başlattı. Proje ile tiyatro toplulukları kendilerini tanıtma olanağı buluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı, korona virüs salgınında sahnelerden uzak kalan özel tiyatroları destekleme kararı aldı. "İzmir'de tiyatro var" sloganıyla yola çıkan Büyükşehir, proje kapsamında 56 farklı tiyatro topluluğuyla Sofita İzmir projesini başlattı. Proje sayesinde İzmirli tiyatro toplulukları kendilerini tanıtma olanağı buluyor. Tiyatro topluluklarınca sahnelenen skeç, tirat, monolog ve söyleşiler izbbkultursanat Youtube ve sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor.

"Sofita İzmir tiyatro sanatçıları için üst çatı"

Yazar ve yönetmen Kamer Yıldız Ok, Sofita İzmir'i "çok dinamik bir oluşum" diye tanımlayarak "İzmir'de tanınmayan tiyatro toplulukları ön plana çıkarılıyor. Doğru bir hareket" dedi. Sofita İzmir'in kentteki tiyatro sanatçıları için üst çatı gibi olduğunu belirten Ok, "Tiyatro toplulukları olarak bizler İzmir'de birbirimizden haberdar değiliz. Tiyatroların birbirleriyle temasta olması çok önemli. Bu nedenle Sofita İzmir devam etmeli. Oyunlar ve tiyatro toplulukları birbirlerinden haberdar olmayı sürdürmeli. O yüzden bu hareketi başlatanlara devam etmesi yönünde çağrı yapabilirim" diye konuştu. Ok, tiyatro topluluklarının bu oluşumla bir araya gelerek hareket etmesinin, bundan sonraki süreçte birlik ve beraberliğin başlangıcı anlamına geldiğini kaydederek şöyle devam etti: "Belki pandemi sonrası Sofita İzmir yeni bir oluşum gibi görülebilir. Tiyatromuzun tanıtımı açısından bu proje bizleri ulaşamayacağımız başka bir kitleye ulaştırdı. Sürekli kendi kitlemiz etrafında dönüyoruz. Dışarı açılamadığımız durumu acı bir gerçek. Fakat Büyükşehir Belediyesinin yayınlayacağı bir video ile biz bu zamana kadar hiç dokunamadığımız insanlara ulaşabiliriz. Bu durum gerçekten çok faydalı."

Sokağa çıkma yasakları gezici tiyatroları kötü etkiledi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendilerine verdiği destek sayesinde kendilerini yalnız hissetmediklerini ifade eden Kamer Yıldız Ok, "Büyükşehir'in azami bir destekle bile bizlere sundukları görünebilir olduğumuzu gösterdi. Bizler aslında gezici tiyatroyuz. O nedenle sokağa çıkma kısıtlamaları bizleri ve arkadaşlarımızı çok kötü etkiledi. Bir arada kalmak için çabalıyoruz. Provasızlık, işsizlik, sigortasızlık sürdüğü sürece kopma noktasına gelebiliriz. İnternet üzerinden görüntülü konuşmalar bizi ayakta tutuyor. Bu sürecin uzaması bizleri daha fazla yorar. Biz çok kalabalık bir ekibiz. Bir oyuncunun başka bir oyuncuya temas etmeden yaşaması pek mümkün değil" dedi. Ok, tüm bunlara rağmen İzmir'in tiyatro açısından geleceğinden umutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA