Şoför muhtar adayından, kendi aracıyla 6 ay ücretsiz ulaşım vaadi
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde 10 yıldır midibüsüyle yolcu taşıyan muhtar adayı Ahmet Akçil (40), seçmenlerine 6 ay boyunca kendi aracıyla ücretsiz seyehat...
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde 10 yıldır midibüsüyle yolcu taşıyan muhtar adayı Ahmet Akçil (40), seçmenlerine 6 ay boyunca kendi aracıyla ücretsiz seyehat vaadinde bulundu.
Nevşehir- Avanos hattında kendi midibüsüyle yolcu taşıyan Ahmet Akçil, 31 Mart yerel seçimlerinde yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. Akçil, seçilmesi halinde mahalle sakinlerini 6 ay boyunca kendi aracıyla ücretsiz taşıyacağı sözünü verdi. Ahmet Akçil, yerel seçim vaadini de midibüsüne astığı afişle duyurdu. Afişte, "Desteklerinizle muhtarlığı kazandığım zaman Cumhuriyet Mahallesi'nde oturanlardan Nevşehir- Avanos arası gidiş- geliş ücretini 6 ay boyunca almayacağım" ifadeleri yer aldı.
Nevşehir- Avanos arası yolcu taşımacılığında yetişkinlerden 5, öğrencilerden ise 4 TL ücret alınıyor.
FOTOĞRAFLI
DHA
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