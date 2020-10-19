Şoförden dolu olan minibüse binen yolcuya tepki: ''Çok düşünüyorsan binmeyeceksin''
Avcılar-Esenyurt arasında yolcu taşımacılığı yapan bir minibüste koronavirüs kurallarına uyulmadığı için bir yolcu tepkisini dile getirdi. Ardından şoförün “Virüs var diye laf eden sensin. O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin” demesi ise görenleri hayrete düşürdü.
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 168. Bölüm fragmanı yayınlandı | Hızır intikam alacak mı?
Çukur 4. sezon 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'ın Cengiz'i nasıl engelleyecek?
Hava durumu 19 - 20 - 21 Ekim 2020 Gök gürültülü sağanak yağışlar kapıda!
Paige Turley'in baş aşağı su içme challenge yaparken göğüsleri açıldı!
19 Ekim 2020 Pazartesi 10:14
Benzer Videolar