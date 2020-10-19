Şoförden dolu olan minibüse binen yolcuya tepki: ''Çok düşünüyorsan binmeyeceksin''

Avcılar-Esenyurt arasında yolcu taşımacılığı yapan bir minibüste koronavirüs kurallarına uyulmadığı için bir yolcu tepkisini dile getirdi. Ardından şoförün “Virüs var diye laf eden sensin. O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin” demesi ise görenleri hayrete düşürdü.